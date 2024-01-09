اليوم.. نظر محاكمة فرج عامر في واقعة سب عضو مجلس إدارة نادي سموحة

تنظر محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى مرسى، رئيس المحكمة، اليوم الثلاثاء، تانى جلسات إتهام المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة، بسب أشرف مختار عضو مجلس إدارة نادى سموحة الرياضي، وذلك للاطلاع وتقديم المستندات، تعقد الجلسة بعضوية كل من المستشارين محمود حسن ومحمد هشام وزياد حمودة.

إحالة رئيس نادي سموحة للمحاكمة

ووفقا لقرار الإحالة المسطر بناءً على التحقيقات التي أجراها المستشار أحمد شرباش وكيل النائب العام بإشراف المستشار بطرس عزت المحامي العام الأول لنيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال بالإسكندرية فإنه جرى إحالة محمد فرج إبراهيم عامر "مخلى سبيل" لأنه في يوم 18/7/2023 في دائرة قسم شرطة سيدي جابر، قام بسب المجنى عليه، أشرف فاروق مختار محمد مختار، بان بادر بالاتصال به هاتفيا ووجه له خلاله ألفاظا من شأنها خدش شرفه واعتباره، وتضمنت طعنًا في عرضه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة للمتهم تهمة تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال وسائل الاتصالات بأن اتى بالفعل المبين بوصف الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

جرى إحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية برئاسة المستسار بلال صادق، رئيس المحكمة، والذي حدد الدائرة الرابعة جنح اقتصادية لنظر القضية والتي أصدرت قرارها المتقدم.

يذكر أن النيابة حققت في الواقعة واستمعت لأقوال المجني عليه قبل استدعاء رئيس نادى سموحة لسراي النيابة وإخلاء سبيله بكفالة على ذمة القضية.