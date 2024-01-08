التحقيق فى إصابة سيدة صدمتها سيارة أثناء تواجدها بمنطقة الجمرك بالإسكندرية

قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول إصابة ربة منزل في العقد الرابع من العمر في حادث مروري، بسبب تصادم سيارة أجرة بعد اختلال عجلة القيادة من يد سائقها وحدوث تلفيات بأحد المحال التجارية لبيع العلافة والتحفظ علي السيارة وقائدها، وسؤال المصابة وشهود العيان عن الواقعة.

حادث مروري

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بوقوع حادث سير بنطاق حي الجمرك وإصابة سيدة في العقد الرابع من العمر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الجمرك، رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين صحة البلاغ ووقوع حادث تصادم وإصابة سيدة وإحداث تلفيات بواجهات إحدى المحال.



توصلت التحريات، إلى أن سائق السيارة اختلت من يديه عجلة القيادة وصدم بسيدة تدعى "م.ع.ا"، 38 سنة، ربة منزل، تم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج، بعد إجراء كل الفحوصات اللازمة لها، بينما جرى حصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بالمحل، تم ضبط السائق والتحفظ على السيارة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.



