الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التحقيق فى إصابة سيدة صدمتها سيارة أثناء تواجدها بمنطقة الجمرك بالإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول إصابة ربة منزل في العقد الرابع من العمر في حادث مروري، بسبب تصادم سيارة أجرة بعد اختلال عجلة القيادة من يد سائقها وحدوث تلفيات بأحد المحال التجارية لبيع العلافة والتحفظ علي السيارة وقائدها، وسؤال المصابة وشهود العيان عن الواقعة.

حادث مروري

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بوقوع حادث سير بنطاق حي الجمرك وإصابة سيدة في العقد الرابع من العمر.

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الجمرك، رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين صحة البلاغ ووقوع حادث تصادم وإصابة سيدة وإحداث تلفيات بواجهات إحدى المحال. 


توصلت التحريات، إلى أن سائق السيارة اختلت من يديه عجلة القيادة وصدم بسيدة تدعى "م.ع.ا"، 38 سنة، ربة منزل، تم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج، بعد إجراء كل الفحوصات اللازمة لها، بينما جرى حصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بالمحل، تم ضبط السائق والتحفظ على السيارة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.


 

التحقيق بمنطقة الجمرك بالاسكندرية صدمتها سيدة سيارة نيابة الجمرك

مواد متعلقة

"يعالجهم بالسحر والشعوذة".. حبس عاطل بتهمة النصب على المواطنين بالإسكندرية

إصابة سيدة صدمتها سيارة بمنطقة الجمرك فى الإسكندرية

حزبا الجيل والعربى فى الإسكندرية يهنئان الأقباط بعيد الميلاد المجيد

"حماة الوطن" يزور بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية للتهنئة بعيد الميلاد

تجديد حبس عاطل روج أدوية مجهولة المصدر على فيسبوك بالإسكندرية

السجن المشدد 10 سنوات لسائق لاتجاره فى المواد المخدرة بالإسكندرية

المشدد 6 سنوات لتاجر لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة في الإسكندرية

حبس عاطل متهم بالترويج لأدوية مجهولة المصدر على "فيسبوك" بالإسكندرية

الأكثر قراءة

الفوز المستحيل.. كيف دمرت أنفاق حماس حلم إسرائيل بإعلان النصر فى غزة؟

فصائل فلسطينية تعلن قصف تجميعات آليات وجنود الاحتلال فى محاور غزة

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

العثور على جثة محامي مشنوقًا بمكتبه في الإسكندرية

التفاصيل الكاملة عن شهادات البنك الأهلي 2024 البلاتينية والدولارية

استمرار حبس 4 متهمين بذبح صاحب شركة وعشيقته بالمعصرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبي

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال