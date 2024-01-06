السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة الوطن" يزور بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية للتهنئة بعيد الميلاد

وفد حزب حماة الوطن
وفد حزب حماة الوطن بالإسكندرية للتهنئة بعيد الميلاد

هنأ وفد رسمي من حزب حماة الوطن بالإسكندرية،  القمص إبرام آميل، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، بمناسبة بدء احتفالات أعياد الميلاد المجيد.

وترأس الوفد الذي زار البطريركية المرقسية بمحطة الرمل طارق الوكيل، أمين التنظيم، بناءً على توجيهات محمد السيد مجاهد، أمين عام الحزب بمحافظة الإسكندرية، وحرص الوكيل، على نقل أصدق التهاني القلبية من كل قيادات وكوادر وأعضاء الحزب في كافة أرجاء الإسكندرية لكهنة وشمامسة وخدام وشعب الكنيسة شركاء الوطن بمناسبة الأعياد.

وأشار أمين التنظيم،  إلى أن زيارة الكنائس وتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد عادة أصيلة، تأتي تأكيدًا على قوة العلاقة بين عنصري الأمة وترسيخًا لمفهوم المواطنة الذي يؤكد عليه دومًا  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعلى الجانب الآخر، وجه القمص إبرام آميل، الشكر إلى حزب حماة الوطن وأمانة محافظة الإسكندرية على التهنئة، مؤكدًا على أواصر المحبة والود التي تربطنا جميعًا في وطننا الغالي مصر.

كان محمد السيد مجاهد، أمين عام الحزب بالمحافظة، هنأ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، موكدًا على روح المحبة والتسامح التي تسود المجتمع المصري، قائلًا: "سنظل دائما نسيجًا واحدًا في مصرنا الغالية".

وكان قد ترأّس الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، مساء اليوم، وفدًا لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط شركاء الوطن بالكنيسة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بحضور محمد السني رئيس مجلس الأمناء بالإسكندرية ومديري عموم المديرية والإدارات التعليمية.

وكان في استقبال وفد مديرية التعليم القمص أبرام إميل وكيل قداسة البابا بالإسكندرية والنائب إيهاب زكريا منسق التحالف الوطني بالإسكندرية والقمص بولس عوض أمين مساعد بيت العائلة المصرية ونسيم جورج منسق المدارس الكنائسية ومحسن جورج عضو مجلس أمناء المديرية.

وأكد مدير المديرية، على أن المصريين جميعهم نسيج واحد يربط بينهم تاريخ مصر وحضارتها فهي أم الحضارات ومهد الديانات ومهبط الرسالات، وستبقى مصر رائدةً بترابط وتماسك كافة أطيافها.

وأوضح أبوزيد،  أنّ أرض مصر تشرفت  باستضافة العائلة المقدسة، واختارها الله لتكون ملاذًا آمنًـا للسيد المسيح عليه السلام وأمه العذراء الطاهرة، لتظل منبعًـا للسلام والمحبة وموطنًـا للأمن والاستقرار، فالمسيح عليه السلام رمز السلام والمحبة، وكلمة الله التى ألقاها إلى السيدة العذراء مريم البتول التي طهرها واصطفاها على نساء العالمين.

وتابع: نسأل الله لأبناء مصر جميعًـا مسلمين ومسيحيين كل الخير والتوفيق ولمصرنا الحبيبة كل التقدم والرفعة والازدهار،وأن يجمعنا الله دومًـا، ويوحد صفوفنا ويحمي وطننا من كل مكروه وسوء، وتسود بيننا نِعم الأمن والسلام والمحبة.

وفد حزب حماة الوطن بالإسكندرية للتهنئة بعيد الميلاد
وفد حزب حماة الوطن بالإسكندرية للتهنئة بعيد الميلاد
وفد حزب حماة الوطن بالإسكندرية للتهنئة بعيد الميلاد
وفد حزب حماة الوطن بالإسكندرية للتهنئة بعيد الميلاد
وفد حزب حماة الوطن بالإسكندرية للتهنئة بعيد الميلاد
وفد حزب حماة الوطن بالإسكندرية للتهنئة بعيد الميلاد
حماة الوطن بالاسكندرية الميلاد المجيد الاقباط الأرثوذكس بمحطة الرمل

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