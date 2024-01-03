الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تأجيل محاكمة رئيس نادي سموحة في "سب عضو مجلس الإدارة" لـ9 يناير

محكمة
محكمة

قرر المستشار مصطفى مرسى، رئيس محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية، تأجيل نظر قضية إتهام المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة، بسب أشرف مختار عضو مجلس إدارة نادى سموحة الرياضي لجلسة 9 يناير الجاري، وذلك للاطلاع وتقديم المستندات.

ووفقا لقرار الإحالة المسطر بناءً على التحقيقات التي أجراها المستشار أحمد شرباش وكيل النائب العام بإشراف المستشار بطرس عزت المحامي العام الأول لنيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال بالإسكندرية؛ فإنه جرى إحالة محمد فرج إبراهيم عامر "مخلى سبيل" لأنه في يوم 18/7/2023 في دائرة قسم شرطة سيدي جابر، قام بسب المجنى عليه، أشرف فاروق مختار محمد مختار، بان بادر بالاتصال به هاتفيا ووجه له خلاله ألفاظا من شأنها خدش شرفه واعتباره، وتضمنت طعنًا في عرضه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


كما وجهت النيابة للمتهم تهمة تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال وسائل الاتصالات بأن اتى بالفعل المبين بوصف الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

إحالة أوراق القضية

وجرى إحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية برئاسة المستسار بلال صادق رئيس المحكمة، والذي حدد الدائرة الرابعة جنح اقتصادية لنظر القضية.

يذكر إلى ان النيابة حققت في الواقعة واستمعت لأقوال المجني عليه قبل استدعاء رئيس نادى سموحة لسراي النيابة وإخلاء سبيله بكفالة على ذمة القضية.


كانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية، بمعاقبة شخص بالحبس لمدة عام مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، بعد اتهامه بسب وقذف الفنانة ياسمين صبري.


ترجع أحداث القضية رقم 182لسنة 2020 جنح مالية باب شرق والمقيدة برقم 56 لسنة 2021 جنح اقتصادية، عندما تقدم محامي الفنانة ياسمين صبري، ببلاغ ضد المتهم "أيمن. إ"، بالسب والقذف عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


وطالب محامي الدفاع خلال جلسات المحاكمة إلزام المتهم بدفع تعويض مالي مؤقت بقيمة 100 مليون جنيه، وذلك لتطاوله على الفنانة ياسمين صبري بالسب والقذف.
مثمنا دور القضاء المصري الشامخ في التصدي لمثل هذه الجرائم التي تمس سمعة وشرف الأشخاص، وردع من تسول له نفسه المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص.

تأجيل محاكمة رئيس نادى سموحة عضو مجلس الادارة

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