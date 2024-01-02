الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حجز تاجر وسائقين ضبطوا بـ 63940 علبة سجائر مجهولة المصدر بالإسكندرية

متهمين
متهمين

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز تاجر وسائقين علي ذمة التحقيقات بعد اتهامهم بحيازة كمية من السجائر الأجنبية، ومبلغ مليون جنيه حصيلة نشاطهم غير المشروع، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات والمبلغ المالي والسيارتين محل الواقعة.

ضبط تاجر وسائقين 

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية في ضبط تاجر سجائر، وقائدى سيارتين إحداهما بدون لوحات معدنية، بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهم كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر بقصدر بيعها والتربح منها بالإضافة إلي ضبط مبلغ مبلغ مالي كبير. 

ضبط السجائر 

على الفور تم تفتيشهم عثر بحوزتهم على عدد 63940 عبوة سجائر "أجنبية ومهربة" ومبلغ مالى أكثر من مليون جنيه "حصيلة نشاطهم غير المشروع"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كان قد أصدر المهندس احمد ابراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على أسواق السجائر، قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الإدارة واشراف الأستاذ أحمد على رئيس الرقابة بالأشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بحملة تموينية بنطاق الادارة.

أسفرت عن تحرير محضر حيازة وعرض وبيع سجائر مجهولة المصدر مستوردة بدون فواتير عدد 909 علبه سجائر بإجمالى 18180 سيجارة، وتحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

و تحرير محضر عدم إعلان عن أسعار السجائر بأنواعها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

حجز تاجر وآخرين علبة سجائر مجهولة المصدر بالاسكندرية النيابة العامة

مواد متعلقة

السجن المشدد 3 سنوات للمتهم في واقعة "التعدي على سيدة الإسكندرية"

ميناء الإسكندرية يستقبل 145 ألف طن سلع استراتيجية وانتظام حركة الملاحة البحرية

حبس رئيس حي تعدى لفظيًا على رئيس نيابة إدارية بالإسكندرية

حجز عاطل لترويجه أدوية ومنشطات مجهولة على الفيس بوك بالإسكندرية

السجن المؤبد للمتهمين بسرق "ميكانيكى" فى الإسكندرية

حصاد عام 2023.. إنهاء مشاريع قومية بميناء الإسكندرية

بسبب "المخدرات".. السجن المشدد 6 سنوات لعاطل وسائق بالإسكندرية

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق محل خياطة بالإسكندرية

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2-1-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

عاجل.. هجوم صاروخى حوثى يستهدف بارجة أمريكية فى البحر الأحمر

للزملاء والرؤساء في العمل.. رسائل تهنئة رسمية بمناسبة العام الجديد 2024

أبرز الملفات والقضايا أمام البابا تواضروس في العام الجديد 2024

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 2024/1/2

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة