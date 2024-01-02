حجز تاجر وسائقين ضبطوا بـ 63940 علبة سجائر مجهولة المصدر بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز تاجر وسائقين علي ذمة التحقيقات بعد اتهامهم بحيازة كمية من السجائر الأجنبية، ومبلغ مليون جنيه حصيلة نشاطهم غير المشروع، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات والمبلغ المالي والسيارتين محل الواقعة.

ضبط تاجر وسائقين

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية في ضبط تاجر سجائر، وقائدى سيارتين إحداهما بدون لوحات معدنية، بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهم كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر بقصدر بيعها والتربح منها بالإضافة إلي ضبط مبلغ مبلغ مالي كبير.

ضبط السجائر

على الفور تم تفتيشهم عثر بحوزتهم على عدد 63940 عبوة سجائر "أجنبية ومهربة" ومبلغ مالى أكثر من مليون جنيه "حصيلة نشاطهم غير المشروع"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كان قد أصدر المهندس احمد ابراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على أسواق السجائر، قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الإدارة واشراف الأستاذ أحمد على رئيس الرقابة بالأشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بحملة تموينية بنطاق الادارة.

أسفرت عن تحرير محضر حيازة وعرض وبيع سجائر مجهولة المصدر مستوردة بدون فواتير عدد 909 علبه سجائر بإجمالى 18180 سيجارة، وتحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

و تحرير محضر عدم إعلان عن أسعار السجائر بأنواعها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.