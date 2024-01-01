الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن المشدد 3 سنوات للمتهم في واقعة "التعدي على سيدة الإسكندرية"

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود، اليوم الإثنين، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات عما أسند إليه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالتعدي على سيدة.

بلاغ بالتعدي على سيدة 

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 11346 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية ثان يفيد ببلاغ من المجني عليها بقيام المتهم بتعدي المتهم باليد عليها بمحل سكنها بدائرة القسم.


كشفت التحقيقات، أنه حال توجه المتهم " ا.ا.ع" عامل، بالتوجه الي سكن المجني عليها " ن.ج.م" ربة منزل، لسداد دين عليه لزوجها وعند طرق باب الشقة، فتحت له الباب لعدم تواجد زوجها، فدفعها بيده فسقطت علي الارض محاولا الامساك بجسدها محاولا التعدي علي ا، اللى أنها دفعته، مما ادي أصابها في رقبته بيده فاستغاثت بالجيران وفر هاربا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.


كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة،  بمعاقبة المتهم "ه.م" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالتعدى على المجني عليها "و.ع" بسبب خلافات سابقة بينهما، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار وائل عزيز حسن مهنا والمستشار الدكتور إيهاب السعدني.

السجن المشدد سيدة دين عليه بالاسكندرية لعامل جنايات الإسكندرية

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