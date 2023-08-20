المشدد 5 سنوات لشخص تعدى على سيدة بسبب خلافات بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب المتهم "هـ.م" عاطل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالتعدى على المجني عليها "و.ع" ابنه زوجته بسبب خلافات سابقة بينهما.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف والمستشار وائل عزيز حسن مهنا والمستشار الدكتور إيهاب السعدني.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 12980 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، ببلاغ من المجني عليها بقيام المتهم بالتعدي عليها بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر، أنه حال تواجد المجني عليها ربة منزل بمسكنها، فوجئت بحضور المتهم زوج والدتها وحاول التعدى عليها، وبعد فترة كرر فعلته، فقاومته وأبلغت والدتها وذويها والجيران وتم طرده من المسكن، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، واستمعت النيابة الي اقوال المجني عليها وشهادة الشهود، وتبين أن المتهم تعدي من قبل بالضرب على المجني عليها، وذلك من أجل ارتكاب الواقعة، وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.