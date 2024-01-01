الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ميناء الإسكندرية يستقبل 145 ألف طن سلع استراتيجية وانتظام حركة الملاحة البحرية

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

شهدت حركة التداول والملاحه بالهيئه العامة لميناء الإسكندرية نشاطا ملحوظا خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث تم دخول وخروج 31 سفينة في 24 ساعة، إلى أرصفه مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 42 سفينة، أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل، كما تم تداول 1635 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة.

تداول سلع استراتيجية 

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 145 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.


وقد وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام، بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

وكانت قد شهدت حركة التداول والملاحه بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطا كبيرا خلال الـ 48 ساعة الماضية، وتم دخول وخروج 89 سفينه في 48 ساعة إلى أرصفه مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 40 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما شهدت حركة تداول الحاويات نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة إذ تم تداول 3400 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة إذ شكلت الحاويات الصادرة 44.6 % تقريبا من حجم الحاويات المتداولة، وفيما يتعلق  بحركة تداول  البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيلة فقد تم تداول  135 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف  أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت

ميناء الإسكندرية البحرية الملاحة وانتظام حركة استراتيجية

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