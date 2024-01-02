الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس عاطل ضبط بـ 1460 قطعة ألعاب نارية في الإسكندرية

ألعاب نارية
ألعاب نارية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار في الألعاب النارية وحيازته لكمية مختلفة منها بقصد ترويجها، والتحفظ علي المضبوطات وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

و تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، بورود معلومات سرية بقيام عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية بالاتجار فى الألعاب النارية المحظور تداولها والترويج لها عبر مواقع التواصل الإجتماعى بقصد التربح منها.

كمين للقبض على المتهم 

عقب تقنين الإجراءات تم عمل عمل كمين والقي القبض عليه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 1460 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام محظورة و2 دفتر للحسابات والأسعار.

اعتراف المتهم 

بمواجهته أقر بقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

في سياق متصل،  كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من ضبط عاطلين، بعد اتهامهما بالاتجار فى الألعاب النارية والترويج لنشاطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بقصد التربح منها بدون وجه حق.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد بورود معلومات سرية قيام عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الإسكندرية بالإتجار فى الألعاب النارية والترويج لها عبر مواقع التواصل الإجتماعى

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليهما وبتفتيشهما عثر  بحوزتهما علي كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام.

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

حبس عاطل الالعاب النارية بالاسكندرية النيابة العامة أمن الأسكندرية

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