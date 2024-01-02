رغم التقلبات الجومائية.. انتظام العمل بميناء الإسكندرية بالتزامن مع نوة عيد الميلاد

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، عن استمرار فتح بوغاز مينائي الدخيلة والإسكندرية، وانتظام حركة الملاحة البحرية، وتداول البضائع وخروج ودخول السفن التجارية، رغم سقوط أمطار وتحذيرات الأرصاد الجوية بتأثر السواحل الشمالية المصرية من التقلبات الجوية وسقوط امطار، حيث قرر مسؤولي ميناء الإسكندرية، باتخاذ الإجراءات العاجلة للتعامل مع التقلبات الجوية والأمطار بالتزامن مع نوة عيد الميلاد.

متابعة الرصدات الجومائية

كما وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره، بالإضافة إلي المتابعة المستمرة لحالة الطقس وتحديث الرصدات الجومائية بشكل منتظم.

التوجيه باتخاذ الإجراءات الاحترازية

وتم التنبيه على التوكيلات الملاحية بالتأكيد على ربابنة السفن باتخاذ الإجراءات الاحترازية، ومتابعة جميع السفن المتواجدة بنطاق مينائي الأسكندرية والدخيلة رداريًا ولاسلكيًا وباستخدام أحدث أجهزة التتبع والإتصال الإلكترونية ببرج الإرشاد، و استعداد الوحدات البحرية التابعة لهيئة الميناء من قاطرات ولنشات إرشاد للتحرك السريع في حالة الحاجة، وإستعداد مركز العمليات بالميناء لتلقي أية بلاغات أو إخطارات على مدار الساعة طوال اليوم.

التأكد من إحكام رباط السفن على الأرصفة

كانت قد شهدت الإسكندرية، سقوط أمطار على عدة أماكن بنطاق العديد من أحياء المحافظة، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار اليوم على الإسكندرية بالتزامن مع عيد الميلاد.

في سياق آخر، تفقد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تمركزات سيارات ومعدات شركة الصرف الصحي للتأكد من جاهزيتها، بكل من مناطق ميدان فيكتور عمانويل وشارع النقل والهندسة، وكوبري فورد وكوبري كيلوباترا، وأمام كلية الفنون الجميلة، وشارع الإقبال، وموقع وردة العصافرة وموقع الشيراتون والمعمورة السياحي وشارع المستشارين وشارع 25، كما تفقد سير العمل بمحطات 6 و4 و2 المنتزة ومحطة المعمورة البلد.

وأشار "نافع" انه قد تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز 187 سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع اي تجمع لمياه الامطار فور حدوثه.

وأوضح "نافع" أنه من خلال آخر تحديث للخرائط الجوية وصور الأقمار الصناعية الواردة من هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع اعتبارا من الساعات الأولى من يوم الأحد، تشهد مناطق من محافظة الإسكندرية أمطار متوسطة تزيد تدريجيا مع ساعات الفجر لتكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية احيانا، كما تنشط الرياح وتصل سرعتها من 50-70 كم/ س منا يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط يتراوح من 3 إلى 5 امتار.

تطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات لتسهيل سريان مياه الأمطار

ونبه رئيس شركة الصرف الصحي على جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين، والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه وقت حدوثها، ثم تطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات لتسهيل سريان مياه الأمطار.

وشدد "نافع"على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175، طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى مؤكدًا علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.