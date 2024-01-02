الحكم فى اتهام الراقصة حورية بـ"نشر مقاطع وصور فاضحة" 29 يناير

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة جنح الاقتصادية في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حجز قضية الراقصة حورية للنطق بالحكم بجلسة 29 يناير الجارى، مع استمرار حبس المتهمة، بعد اتهامها بنشر صور ومقاطع فيديو فاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعى والاعتداء على القيم الأسرية وإساءة استخدام وسائل الاتصال، صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى مرسى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمود حسن، ومحمد هشام وزياد حمودة.

وحضرت المتهمة من محبسها إلى قاعة المحكمة صباح اليوم، مرتدية عباءة سوداء وكمامة طبية وجلست بالصف الأول للقاعة رفقة محاميها.



كانت النيابة العامة وجهت للمتهمة عدة تهم منها نشر صور ومقاطع فيديو فاضحة عبر المواقع التواصل الإجتماعى والاعتداء على القيم الأسرية وإساءة أستخدام وسائل الإتصال، وقررت إحالتها للمحكمة الإقتصادية برئاسة المستشار صادق بلال رئيس المحكمة.

القبض على المتهمة

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، القبض على المتهمة بمحل إقامتها بدائرة قسم الرمل علي ذمة التحقيق معها بتهمة نشر الفسق وارتداء ملابس مخلة عن الآداب العامة بهدف التربح من ذلك.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن الراقصة وخلال رقصها تظهر وتبرز أماكن حساسة من جسدها، كما اشتهرت في الملاهي الليلية بالرقص بطريقة خليعة لاستقطاب الزبائن، فيما تبين أن اسمها الحقيقي "حنين" وتبلغ من العمر 23 عاما.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 667 لسنة 2023 جنح اقتصادية، وبعرضها علي النيابة لمباشرة التحقيقات قررت حبسها 4 ايام علي ذمة التحقيق في التهم الموجهة إليها، وأمر قاضى التجديد الوقتى، بمحكمة جنح الرمل اول بالاسكندرية،بتجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامها بالرقص ببدلة مخلة للآداب العامة والتحريض على الفسق عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

ورفضت المحكمة طلبات دفاع المتهمة بإخلاء سبيلها بأى ضمان مالي، كونها لها محل إقامة معلوم، ولا يخشى هربها.