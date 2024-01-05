الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير "تعليم الإسكندرية" يزور الكنيسة المرقسية للتهنئة بعيد الميلاد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ترأّس الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، مساء اليوم، وفدًا لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط شركاء الوطن بالكنيسة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بحضور محمد السني رئيس مجلس الأمناء بالإسكندرية ومديري عموم المديرية والإدارات التعليمية.

كان في استقبال وفد مديرية التعليم القمص أبرام إميل وكيل قداسة البابا بالإسكندرية والنائب إيهاب زكريا منسق التحالف الوطني بالإسكندرية والقمص بولس عوض أمين مساعد بيت العائلة المصرية ونسيم جورج منسق المدارس الكنائسية ومحسن جورج عضو مجلس أمناء المديرية.

وأكد مدير المديرية على أن المصريين جميعهم نسيج واحد يربط بينهم تاريخ مصر وحضارتها فهي أم الحضارات ومهد الديانات ومهبط الرسالات، وستبقى مصر رائدةً بترابط وتماسك كافة أطيافها.

وأوضح “أبوزيد”  أنّ أرض مصر تشرفت  باستضافة العائلة المقدسة، واختارها الله لتكون ملاذًا آمنًـا للسيد المسيح عليه السلام وأمه العذراء الطاهرة، لتظل منبعًـا للسلام والمحبة وموطنًـا للأمن والاستقرار، فالمسيح عليه السلام رمز السلام والمحبة، وكلمة الله التى ألقاها إلى السيدة العذراء مريم البتول التي طهرها واصطفاها على نساء العالمين.

 وتابع: نسأل الله لأبناء مصر جميعًـا مسلمين ومسيحيين كل الخير والتوفيق ولمصرنا الحبيبة كل التقدم والرفعة والازدهار،وأن يجمعنا الله دومًـا، ويوحد صفوفنا ويحمي وطننا من كل مكروه وسوء، وتسود بيننا نِعم الأمن والسلام والمحبة.

عيد الميلاد المجيد شركاء الوطن الكنيسة المرقسية وفد تعليم الإسكندرية الأخوة الاقباط

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