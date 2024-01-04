الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يؤكد رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الميلاد

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعدادات بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال أعياد الميلاد المجيد، لافتًا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ24 ساعة لاستقبال أي شكاوى طارئة والتعامل معها في الحال.

وهنأ محافظ الإسكندرية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. متمنيًا أن تعود تلك الأعياد على جموع المصريين بالصحة والخير والبركات وعلى وطننا الغالي بالأمن والأمان والرخاء والسلام.

وقال اللواء محمد الشريف، إن مصر ستظل دائما نسيجًا واحدًا، ورمزًا للمحبة والسماحة والسلام، وستظل مدينة الإسكندرية رمزًا للتعايش الحضاري الإنساني. داعيا المولى -عز وجل- أن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

محافظ الإسكندرية رفع درجة الاستعدادات غرفة العمليات البابا تواضروس عيد الميلاد المجيد

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