الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يترأس الاجتماع الأول للجنة مجابهة مخاطر موجات تسونامى

تسونامي
تسونامي

ترأس محافظ الإسكندرية محمد الشريف؛ اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول بشأن الخطة القومية لحماية السواحل المصرية من مخاطر موجات تسونامي.

وأكد الشريف؛ أهمية الاستعداد المسبق لأي مخاطر طبيعية قد تتعرض لها محافظة الإسكندرية وأهمية رصد الأماكن الأكثر عرضة للخطر للعمل على وضع خطط مسبقة للحد من المخاطر في حال التعرض لأي كوارث طبيعية.

وفي كلمته، استعرض الدكتور عمرو زكريا، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، خطورة التعرض لموجات تسونامي، وما هي آليات الإنذار المبكر الممكن اتباعها، وطرق الإبلاغ والتحذير على مختلف المستويات الاستراتيجية والتنفيذية، وذلك في إطار وضع خطة شاملة للحماية والحد من مخاطر موجات التسونامي المحتملة على سواحل الإسكندرية.
جدير بالذكر أن اللجنة منوطة بدراسة ومناقشة وإعداد خطط الاستعداد لموجات التسونامي؛ لتكون بمثابة منظومة الإنذار المبكر؛ لحماية شواطئ الإسكندرية.

محافظ الإسكندرية محمد الشريف الخطة القومية لحماية السواحل المصرية موجات تسونامي محافظة الاسكندرية كوارث طبيعية الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار

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