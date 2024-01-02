بيئة آمنة وغرف عمليات.. مدير "تعليم الإسكندرية" يتابع سير الامتحانات في أول أيامها

انطلقت امتحان الفصل الدراسي الأول، اليوم، وصرَّح الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ، صباح اليوم الثلاثاء، بأنَّ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 - 2024 انطلقت لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والتعليم الفني وفق الجداول المعلنة والمعتمدة من المحافظ.

جولة تفقدية بمدارس الإسكندرية

وتابع "أبوزيد" سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة، وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة محمود تيمور الرسمية لغات بإدارة شرق، وذلك بحضور محمد سليمان مدير عام الإدارة وناجية فؤاد وكيل الإدارة.

حظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين

وأكّد على توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات، ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان، كما شدّد على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين، كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس في نطاق كل إدارة.

غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات

وفي سياق متصل، أوضح أنّ مديرية تعليم الإسكندرية قد جهزت غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول.

وأكد مدير تعليم الإسكندرية على أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة، ولم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، والمتابعة الميدانية لسير العملية الامتحانية.

جولة تفقدية للامتحانات لوكيل تعليم الإسكندرية

جولة تفقدية للامتحانات لوكيل تعليم الإسكندرية

IMG-20240102-WA0005