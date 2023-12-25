الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم الإسكندرية" تُكرم الأول على الجمهورية في المسابقة الوطنية للمهارات

تكريم الأول جمهورى
تكريم الأول جمهورى في المسابقة الوطنية للمهارات

كرم الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الإثنين، الطالب نصر محمد كمال بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بإدارة العامرية لحصوله على المركز الأول جمهوري في المسابقة الوطنية للمهارات مصر " National World Skills Competition Egypt".

جاء ذلك بحضور أمل حسان مدير عام التعليم الفني وهشام عثمان مدير عام إدارة العامرية، وياسر متولي مدير مدرسة المياه والصرف الصحي.

استعداد مصر للمشاركة في المسابقة العالمية للمهارات

وأوضح “أبوزيد” أنّ المسابقة أقيمت كجزء من استعداد مصر للمشاركة في المسابقة العالمية للمهارات WorldSkills في مدينة ليون بفرنسا في سبتمبر 2024، وقد تم إجراء اختبارات المرحلة الأولى للمسابقة  في 15 مهارة مختلفة مثل مهارات تكنولوجيا المياه والطاقة المتجددة وإدارة أنظمة شبكات تكنولوجيا المعلومات وصناعة المجوهرات والخراطة باستخدام برمجة الحاسوب،وتعمل هذه المسابقة  على صقل المواهب لدى الطلاب من خلال رعايتهم وتدريبهم على الإبداع والابتكار من خلال تزويدهم بالوسائل المعرفية التي تؤهلهم للتفوق في مسيرتهم المهنية من أجل المساهمة بشكلٍ فعّال في بناء الدولة وتحقيق ريادتها في مختلف مجالات التنمية.

 تقديم الدعم للطلاب المتميزين 

وأكد مدير المديرية على تقديم كافة سبل الدعم لنصر ولجميع أبنائنا الطلاب المتميزين، فهم حملة راية الجمهورية الجديدة لمصر المستقبل، مُشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهد وامتلاك مهارات البحث العلمي للاستمرار على منصات التتويج.

يأتي ذلك التكريم في إطار اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التعليم الفني وإنشاء العديد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتخريج فني ماهر مبتكر مواكب لسوق العمل المحلي والدولي، وفي ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإثابة وتكريم المتميزين من الطلاب والمعلمين.

 

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المسابقة الوطنية للمهارات الثانوية الفنية المسابقة العالمية للمهارات الدعم للطلاب المتميزين تعليم الإسكندرية

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