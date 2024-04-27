"السبكى": الدولة المصرية تقدم أقصى رعاية صحية للأشقاء في غزة والمستضافين

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مع الدكتورة ماجدة روبالو، الرئيس الجديد المنتخب للجنة التوجيهية الدولية للشراكات الصحية من أجل التغطية الصحية الشاملة UHC2030، وذلك خلال زيارته إلى دولة سويسرا للمشاركة في اجتماعات اللجنة التوجيهية الدولية للشراكات الصحية بجنيف.

وخلال اللقاء، أعربت الدكتورة ماجدة روبالو، عن إشادتها بما تم إنجازه في مصر في مجال التغطية الصحية الشاملة، وثمَّنت عزم الحكومة المصرية على مواصلة الجهود بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة رغم التحديات الإقليمية المختلفة.

وفي ذات السياق، شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، في إعلان الاستراتيجية الأممية نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وأجندة العمل الدولية القادمة وحتى عام 2027، حيث تم مناقشة الخطط والتوجهات المستقبلية لتعزيز التغطية الصحية الشاملة في العالم.

كما شارك الدكتور أحمد السبكي، في اجتماع الخبراء التحضيري للدورة 77 للجمعية العامة للصحة العالمية المقرر عقده في مايو المقبل بجنيف، حيث تمت مناقشة مشروعات قرارات التغطية الصحية الشاملة المزمع طرحها على الأجندة الأممية، بهدف تعزيز التغطية الصحية الشاملة وتحسين الخدمات الصحية للجميع.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى تقديم مقترح لإضافة جامعة الدول العربية كمنظمة إقليمية مشاركة في صياغة السياسات الدولية لتعزيز التغطية الصحية الشاملة بحلول 2030، وذلك أُسوةً بالإتحادين الأوروبي والأفريقي ومجموعة دول جنوب شرق آسيا.

وأكد الدكتور السبكي، على أهمية توجيه الاستراتيجية الأممية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في أفريقيا وتمكين المرأة في مجال الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تطوير أدوات جديدة للتقييم الذاتي لكل دولة لتحديث مؤشرات التغطية الصحية الشاملة والتركيز على الالتزام السياسي والحوكمة للأنظمة الصحية، وتحديث الحسابات القومية الصحية وآليات الدفع والخرائط الصحية للأمراض في كل دولة وما إلى ذلك.

تحسين الخدمات الصحية للمواطنين

وأخيرًا، أكد الدكتور أحمد السبكي، الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية في تقديم أقصى ما يمكن تقديمه من رعاية صحية للأشقاء في غزة، وكذلك للمستضافين على أرض مصر من السودان وسوريا واليمن، وذلك كجزء من دور مصر الإقليمي في تعزيز التغطية الصحية الشاملة للجميع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية.

وأكد السبكي على استمرار جهود هيئة الرعاية الصحية في تعزيز التغطية الصحية الشاملة وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين في مصر، والعمل بتعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق الأهداف المشتركة في توفير رعاية صحية عالية الجودة ومتاحة للجميع، مؤكدًا أن تضافر الجهود يُسرِع وتيرة التقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وضمان بناء نظم صحية منصفة وقادرة على الصمود ووضع الأسس لتحقيق الأمن الصحي العالمي.