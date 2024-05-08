مصدر إسرائيلى: العملية فى رفح محدودة للغاية وليست توغلًا على نطاق واسع

أفاد مصدر إسرائيلي لشبكة "CNN" الأمريكية، اليوم، بأن العملية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية محدودة للغاية، وليست توغلًا على نطاق واسع؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة

"القاهرة الإخبارية”.

العملية العسكرية فى رفح لا تخالف معاهدة السلام

وقبل قليل، أفادت تقارير إعلامية، بأن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يؤكد أن العملية العسكرية في الجانب الفلسطيني من معبر رفح لا تخالف معاهدة السلام مع مصر؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أن القوات الإسرائيلية تنفذ عمليات مركزة ومحدودة النطاق في الجانب الفلسطيني من معبر رفح.