"القاهرة الإخبارية": الاحتلال شن 25 غارة جوية على 8 بلدات فى الجنوب اللبنانى

أكد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ أكثر من 25 غارة جوية على 8 بلدات في الجنوب اللبناني منذ صباح اليوم.

غارات جوية إسرائيلية تستهدف مناطق مفتوحة فى عيتا الشعب بالجنوب اللبنانى

وأضاف مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من لبنان، أن هناك غارات جوية إسرائيلية تستهدف مناطق مفتوحة في عيتا الشعب بالجنوب اللبناني.

حزب الله نفذ عملية كبرى باستخدام المسيرات تجاه هدفين عسكريين

وأضاف، خلال رسالته على الهواء مباشرة، أن جيش الاحتلال استهدف بالمدفعية عدة بلدات في القطاعين الأوسط والغربي من الجنوب اللبناني، فيما نفذ حزب الله عملية كبرى باستخدام المسيرات تجاه هدفين عسكريين في الجهة المقابلة للقطاع الأوسط من الجنوب اللبناني.

وتابع أن حزب الله بدأ اليوم العمليات التي ينفذها من الجنوب اللبناني وأطلق صاروخًا باتجاه منطقة المطلة، مما أسفر عن خسائر فادحة لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي ورد جيش الاحتلال بعنف شديد.