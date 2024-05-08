مراسل القاهرة الإخبارية: معبر رفح فى حالة استعداد تام لاستئناف المساعدات

قال رمضان المطعني مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إن الهدوء الذي نشهده من أمام معبر رفح البري على مدار الساعة تقطعه أصوات الاشتباكات وطلقات المدفعية التي تستمر حتى هذه اللحظة التي نتواجد فيها الآن، بالإضافة أيضا إلى بعض المسيرات التي رصدناها بالعين المجردة، وبلغ عددها قرابة 5 مسيرات تسير فوق رفح الفلسطينية من الناحية الأخرى.

اشتباكات متبادلة ما بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى والمقاومين الفلسطينيين

وأضاف "المطعني"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه خلال الساعات الماضية هدأت حدة الاشتباكات بعض الشيء ولكنها مستمرة وزادت حدتها حاليا، وهناك أصوات اشتباكات متبادلة ما بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومين الفلسطينيين، وكانت بعض سحب الدخان تصاعدت جراء استهداف هذه المنطقة ببعض طلقات المدفعية.

معبر رفح مستعد تمامًا لاستئناف إدخال المساعدات

وأوضح أن الوضع حتى هذه اللحظة يظل في حالة لا تهدأ من الاشتباكات على الجانب الفلسطيني، وهي صورة مغايرة تماما في الجانب المصري من معبر رفح هذه الصورة الهادئة طوال الوقت والمعبر يفتح أبوابه من هذه البوابة وكافة اللوجيستيات المتواجدة طوال الـ 24 ساعة سواء الخدمات التي يحويها معبر رفح كلٌ في مكانه على تم الاستعداد، انتظارا لحدوث انفراجة في المشهد بخصوص هذا المعبر الذي يقدم آلاف المساعدات والشاحنات للشعب الفلسطيني.

حقيقة الوضع فى معبر كرم أبوسالم

وحول الأخبار المتداولة منذ هذا الصباح بخصوص معبر كرم أبو سالم، نود أن نشير إلى أن التصريحات الخاصة بالجانب الاسرائيلي قالت إن هذا المعبر مفتوح للمساعدات ولكن حتى هذه اللحظة المساعدات ما زالت هنا في محيط معبر رفح فالشاحنات بالمئات والآلاف متواجدة على حالها في المنطقة، وهذه الشحنات مازالت ترابط في مكانها ولا يوجد أي شكل من أشكال تحريكها التي تدخل من جانب معبر رفح وعبر البوابة الجانبية التي تُلاصق البوابة الرئيسية، حتى تصل إلى معبر كرم أبو سالم الذي يبعد قرابة كيلو مترين من هنا من معبر رفح المصري.