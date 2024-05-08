نشرة dmc.. أونروا: مصممون على البقاء فى غزة رغم الأوضاع الكارثية

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن الوكالة مصممة على البقاء في قطاع غزة ومساعدة من يحتاجون للمساعدة، وذلك على الرغم من تطورات الأوضاع الخطيرة في القطاع، لافتةً إلى أن الوضع الآن كارثي، حيث إن إغلاق معبري رفح وكرم أبوسالم يعني إغلاقًا كاملا للمساعدات الإنسانية؛ حسب نشرة dmc.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه يجب إعادة فتح معابر غزة دون أي تأخير؛ فمن خلالها يمكن إدخال الإمدادات الحيوية والوقود لسكان القطاع.