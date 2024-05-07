أستاذ بالجامعات الفرنسية: هناك تحقيق جاد فى فرنسا بشأن الاستخبارات والتمويل فى أنشطة جماعة الإخوان

علّق د. أحمد يوسف، المفكر السياسي والأستاذ بالجامعات الفرنسية، على قرار فرنسا بإنشاء لجنة تحقيق مكونة من وزيري الداخلية والخارجية الفرنسي لبحث في أنشطة جماعة الإخوان المسلمين داخل فرنسا، مؤكدًا أن فرنسا منذ زمن تبحث في كيفية مكافحة الإسلام السياسي.

وأضاف يوسف، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، المُذاع عبر قناة الحياة، أن الأحداث في غزة والهياج الذي حدث في الجامعات الفرنسية والأوروبية والأمريكية أثار انتباه السلطات في فرنسا إلا إمكانية أن يكون في داخل الجامعات طلاب من عناصر الإخوان، وهذا دفع الحكومة الفرنسية بشكل سريع أن تتخذ قرارات سريعة.



وأوضح أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقد اجتماعا مع اللجنة التي تسمى بلجنة الدفاع التي تسمى في مصر بلجنة الأمن القومي، وأعضاء اللجنة هم من الوزارات السيادية في الدولة، حيث سيتم البحث في القرارات لاتخاذها ومتوقع أن تكون هذه المرة جادة جدًا وخصوصا في جانب التمويل من ناحية التعاون بن أجهزة الاستخبارات في أوروبا ومع العالم العربي من ناحية ثانية والبحث فيما يحدث في الأحياء التي يقطنها جاليات عربية وإفريقية.



