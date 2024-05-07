باحث بالمركز المصرى يوضح آخر تطورات الأوضاع فى رفح الفلسطينية

قال صلاح وهبة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن التطورات الأخيرة في رفح الفلسطينية هي تطورات بلغة الخطورة وتهديد المساعي الرامية لوقف القتال ومفاوضات الهدنة التي كانت في اللحظات الأخيرة من إتمامها، بالإضافة إلى أن التطورات في رفح قد تشير إلى أننا قد نكون أمام أزمة إنسانية هي الأكبر منذ شهور من القتال في غزة قد تكون الأكبر من الأزمة الإنسانية الموجودة حاليًا بالقطاع، وذلك نظرًا لأن رفح تتضمن وجود أكثر من مليون فلسطيني من النازحين.

وأضاف وهبة، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن وجود النازحين في هذا الحيز الضيق للغاية من الشريط الحدودي ومن المنطقة الواقعة في جنوب قطاع غزة يهدد بخسائر كبيرة في الأرواح بعدم إمكانية إيصال وإنفاذ المساعدات الإنسانية وبالتالي فإن التطورات التي نشاهدها تشير إلى أننا أمام مزيد من تأزم الأوضاع إن لم يتم تداركها في هذا الوقت.

وأوضح، أن إسرائيل من الواضح أن هدفها من العمل العسكري الذي يتم حاليًا في مدينة رفح الفلسطينية هدفها بشكل أساسي هو زيادة الضغط على المقاومة الفلسطينية لانتزاع المزيد من المكتسبات والتنازلات فيما يخص اتفاقات الهدنة المقرر إبرامها والتوصل بشكل شبه كامل بشأنها، مشيرًا إلى أن إسرائيل فيما يتعلق باتفاقية الهدنة تحاول انتزاع المزيد من التنازلات أو المكاسب المتزايدة من فصائل المقاومة.