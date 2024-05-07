الثلاثاء 07 مايو 2024
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توك شو

هل تقدمت الآليات العسكرية الإسرائيلية داخل المناطق الغربية لرفح الفلسطينية؟

رفح
رفح

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن الآليات العسكرية والدبابات الإسرائيلية متواجدة من الجانب الفلسطيني من معبر رفح، كما أنها لا تتقدم أكثر من هذه المسافة باتجاه المناطق الغربية لمدينة رفح الفلسطينية سوى القصف الإسرائيلي المستمر من الطائرات الحربية الإسرائيلية من المناطق الشرقية للمدينة.

 

وأضاف "جبر"، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المدفعية الإسرائيلية تقصف بشكل عشوائي، والذي يسمع دوي انفجاراته بشكل عنيف من كل أرجاء محافظة رفح الفلسطينية، وهذا القصف لا يتوقف سواء باتجاه المناطق الشرقية أو أحيائها مثل التنور والسلام والجنينة وغيرها من الأحياء التي تقع في المحافظة الشرقية مستهدفة منازل المواطنين وممتلكاتهم موقعة أضرارًا جسيمة في صفوف الفلسطينيين.

 

وأوضح، أن هذا القصف أوقع إصابات كبيرة في صفوف المواطنين الذين ما زالوا يحاولون النزوح من تلك المنطقة الشرقية من مدينة رفح الفلسطينية باتجاه المناطق الغربية بحثًا عن أمن في ظل هذا القصف الإسرائيلي الكبير والعنيف.

 

ولفت، إلى أن رفح الفلسطينية ليست التي تتعرض فقط لهذه الغارات، لكن أيضًا المحافظة الوسطى وتحديدًا مخيم النصيرات، حيث يتعرض هو الآخر لقصف إسرائيلي من الطائرات الحربية الإسرائيلية التي استهدفت خلال الساعات الأخيرة منزلًا ومجموعة من الأراضي الزراعية.
 

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