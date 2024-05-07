محمد الباز: الجانب الإسرائيلى يريد أن يكسب مزيدًا من الأرض وهو عائد للتفاوض

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الجانب الإسرائيلي في هذا الصراع يريد أن يكسب مزيدًا من الأرض طوال الوقت وهو عائد إلى التفاوض مرة أخرى، ويريد أن يبسط سيطرته على مساحة أكبر وهو ذاهب إلى التفاوض، لأن هذا سيعزز موقفه وسيعزز ما يحتاجه أو ما يريده في التفاوض.

خطأ استراتيجي وقعت فيه حماس

وأضاف "الباز"، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا خطأ استراتيجي وقعت فيه حماس، بتمكين ومنح إسرائيل الحجة بأن تمارس هذه السياسة المتبعة والمعتادة منها طوال الوقت، بأن أقبل التفاوض، لكن حتى أذهب إلى مائدة التفاوض المباشرة يمكن أن أقوم ببعض العمليات لكسب مزيد من الأراضي، ومزيد من النفوذ حتى يصبح ذلك ورقة أستطيع أن أضغط بها بعد ذلك.

وتابع: "بعد ما كنا نتفاوض الآن على تبادل الأسرى والمحتجزين والسجناء أو أن حماس تتكلم عن الانسحاب من غزة، لأ، الآن نتحدث على تفصيلة أكثر أن يقف التصعيد، ويخرجوا من الأماكن التي دخلوها في رفح، فهم الآن مسيطرون على معبر رفح من الجانب الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن هناك مساحات جديدة سيطرت عليها إسرائيل دخلت في التفاوض فبدلًا من التفاوض على شيء أصبح التفاوض الآن على شيء آخر.

