الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فتح: نبحث عن تجسيد الاستقلال الوطني على أرض فلسطين

منير الجاغوب
منير الجاغوب

قال منير الجاغوب القيادي بحركة فتح، إن الدولة الفلسطينية أعلن عنها في إعلان الاستقلال عام 1987 بالجزائر وأخذت اعتراف أكثر من 127 دولة، والان المعترف بالدولة الفلسطينية 141 دولة.

وأضاف الجاغوب، اليوم الجمعة، خلال مداخلة ببرنامج “ثم ماذا حدث”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن ما نبحث عنه هو تجسيد الستقلال الوطني الفلسطيين على أرض الواقع وعلى أرض فلسطين، هذا ما نبحث عنه الآن، حتى لو الاتحاد الأوروبي اعترف بهذه الخدوة فهي مهمة جدا لنا فسوف يزيد عدد الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية. 

وأوضح أن موضوع اعتراف الاتحاد الأوروبي هو ليس شكلي بالعكس، بل هو شيء مهم ويصب لصالح تعزيز تجسيد الاستقلال الوطني الفلسطيني لا سيما أننا كنا نبحث أن يكون هناك ضغط عربي من السداسية على الاتحاد الأوروبي في لقاء الرياض حتى يكون اعتراف كامل للإتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية وليس أربعة أو خمس دول في نهاية مايو.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي حاول أن يتملص من هذا الموضوع ويتحلل منه وذهب بإتجاه أن يكون هناك بعض الدول التي تعرف منها أو على رأسها إسبانيا، حتى لو أربعة أو خمس دول اعترفت هذا مهم وهذا يكسر قاعدة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالحقوق الفلسطينية.

 

القاهرة الإخبارية ثم ماذا حدث فتح الدولة الفلسطينية فلسطين

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