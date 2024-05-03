الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

البيت الأبيض: لم نطلع على خطة شاملة لعملية إسرائيلية مزمعة فى رفح

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن واشنطن لم تطلع على خطة شاملة لعملية إسرائيلية مزمعة في مدينة رفح الفلسطينية.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، مساء اليوم، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد رفضها أي عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، بجانب استمرار المحادثات بشأن رفح الفلسطينية.

وأوضحت أن الولايات المتحدة تريد إتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين حتى يتم وقف إطلاق النار بقطاع غزة، والتوصل بشكل فوري إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين بقطاع غزة.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد اجتماعا خاصا مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأسبوع المقبل.

 

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