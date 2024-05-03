الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الصحة العالمية: الهجوم الإسرائيلى على رفح قد يؤدى إلى حمام دم

أدهانوم غيبريسوس
أدهانوم غيبريسوس

أكد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم، أن الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية قد يؤدي إلى حمام دم؛ وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

في سياق متصل، قالت الدكتورة مارجريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إن أي عملية برية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية ستؤثر على أكثر من مليوني نازح في المدينة التي يقبع بها النازحون.

وأضافت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك قيودا كبيرة بشأن إمدادات الغذاء والمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى مدينة رفح الفلسطينية وقطاع غزة بشكل عام.

الصحة العالمية الهجوم الاسرائيلي رفح حمام دم القاهرة الإخبارية

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