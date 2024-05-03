الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ علاقات دولية يحلل موقف حكومة "سوناك" من انتهاكات الاحتلال بالضفة الغربية

سوناك
سوناك

قال الدكتور أمجد شهاب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القدس، إن بريطانيا تشعر بأنها في مأزق حقيقي، خاصة أن الرأي العام الفلسطيني يستهجن الموقف البريطاني، خاصًة مع تصاعد الاحتجاجات في بريطانيا، بينما تُشير استطلاعات الرأي إلى احتمال تعرض حزب المحافظين لهزيمة كبيرة في أي انتخابات مقبلة.

وأضاف "شهاب"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه العقوبات غير جدية وغير كافية، خاصة أنه لا توجد عقوبات أو مساءلات عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في الضفة الغربية وأيضًا في قطاع غزة.

وتابع: "العقوبات تأتي في إطار حفظ ماء الوجه، خاصة أن الموقف البريطاني واضح، فقد انضمت للولايات المتحدة وامتنعت عن التصويت بقبول منح الدولة الفلسطينية العضوية الكاملة بالأمم المتحدة وغيرها من المواقف الكاشفة عن مواقفها تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضح أن الموقف البريطاني مخجل بالنسبة للفلسطينيين على المستوى الرسمي والشعبي، وما تقوم بريطانيا غير كاف بتاتًا، وهو فقط لمحاولات إعطاء انطباع بأن بريطانيا ربما تقوم باتجاه يختلف عما تقوم به على أرض الواقع، من خلال تصريحات لا يتبعها أي خطوات حقيقية زيادة على أن اعتداءات المستوطنين أيضًا غير طبيعية في الضفة الغربية.

وأكد أن بريطانيا هي السبب الرئيسي في مأساة الشعب الفلسطيني التي يعيشها منذ عقود، فعندما كانت فلسطين تحت الانتداب بريطاني كانت هناك جريمة إصدار تصريح بلفور ووعد بريطانيا بإقامة وطن على الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هناك حالة اشمئزاز من الموقف البريطاني.

 

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