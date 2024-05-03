الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الصحة العالمية: أى عملية برية فى رفح الفلسطينية تهدد حياة مليونى نازح

مارجريت هاريس
مارجريت هاريس

قالت الدكتورة مارجريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إن أي عملية برية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية ستؤثر على أكثر من مليوني نازح في المدينة التي يقبع بها النازحون.

وأضافت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك قيودا كبيرة بشأن إمدادات الغذاء والمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى مدينة رفح الفلسطينية وقطاع غزة بشكل عام.

وأكدت أن هناك سوء تغذية بين سكان قطاع غزة، خاصة بين الأطفال الفلسطينيين في القطاع ما يعرضهم للمزيد من التدهور الصحي والعقلي.

القاهرة الإخبارية الصحة العالمية عملية برية رفح النازحون قطاع غزة

مواد متعلقة

"الحوثى" تعلن بدء المرحلة الرابعة من التصعيد ضد إسرائيل

بايدن: عام 2023 من أكثر الأعوام دموية بالنسبة للصحفيين

الاتحاد الدولى للصحفيين: الصحافة لعبت دورًا مهمًا فى الكشف عن جرائم الاحتلال الإسرائيلى

مراسل القاهرة الإخبارية يكشف تطورات دخول المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

خارجية روسيا: تصريحات كاميرون دليل على أن الغرب يشن حربًا هجينة ضد موسكو

اجتياح رفح الفلسطينية وصفقة التبادل.. ملفان يكشفان الانقسام فى إسرائيل

خارجية بريطانيا تفرض عقوبات على مجموعات وأفراد متطرفين بسبب عنف المستوطنين فى الضفة

أحد المكرمين فى عيد العمال: الرئيس السيسى يولى اهتمامًا كبيرًا بعمال مصر

الأكثر قراءة

انخفاض الأسماك في بورسعيد وكرتونة البيض تصل لـ 110 جنيهات

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

"قتلها بعد قعدة مزاج".. مدمن شبرا الخيمة يكتب نهاية زوجته

ممرضة وميكانيكى يقتلان عامل في مشاجرة بالمقطم.. والتحريات: خلافات سابقة

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

"رمى نفسه من الرابع".. زوج يضبط زوجته مع عشيقها فى وضع مخل بالوراق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

لواء. محسن الفحام

أسبوع الأعياد

خالد حريب

بعث المبادرة العربية من جديد

محمد عبدالعزيز

بطولة "سيد البلد".. زعيم الثغر

محمد الراعي

التحكيم وسلوكيات اللاعبين سبب تراجع مستوى الأهلى والزمالك

حسن الهتهوتى يكتب: لـ«سيناء» رب يحميها

صور

الأقباط يحيون ذكرى الجمعة العظيمة

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

محطة تل أبيب

المزيد

قلق أوروبى من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية

الصحة العالمية: خطتنا لتغطية التوغل الإسرائيلى فى رفح الفلسطينية لن تمنع الكارثة

الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض هدفًا جويًا فى الجليل الأعلى