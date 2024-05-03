الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

جوتيريش: أشعر بالصدمة إزاء مقتل عدد كبير من الصحفيين فى غزة

جوتيريش
جوتيريش

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنه يشعر بالصدمة إزاء مقتل عدد كبير من الصحفيين في العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني للانضمام إلى الأمم المتحدة في إعادة تأكيد الالتزام بحماية حرية الصحافة وحقوق الصحفيين والإعلاميين.

 

الصحافة كشفت جرائم الاحتلال الإسرائيلي

في الجهة المقابلة، قال تيم داوسون، نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، إن الصحافة لعبت دورًا مهمًا في الكشف عن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، مؤكدًا أن وضع الصحافة في قطاع غزة بالغ السوء والصحفيون هناك واجهوا ظروفًا عصيبة.

وأكد أن الاتحاد الدولي للصحفيين يواصل جمع الأدلة التي تثبت الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق الصحفيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى العمل على توفير كافة أشكال الدعم والتضامن للصحفيين في قطاع غزة، لكننا واجهنا عراقيل إسرائيلية هائلة.

القاهرة الإخبارية الصحفيين العمليات العسكرية قطاع غزة الصحافة حرية الصحافة الإعلاميين

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