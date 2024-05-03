الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

آصف ملحم: الهجمات السيبرانية الروسية تجاه ألمانيا ستظل مستمرة

الهجمات الإلكترونية
الهجمات الإلكترونية

قال الدكتور آصف ملحم مدير مركز “جي إس إم” للأبحاث، فيما يتعلق تحديدا بالهجمات السيبرانية والهجمات الإلكترونية تعتبر روسيا من أوائل الدول ومن أكثر الدول خبرةً في هذا الموضوع تحديدًا والحرب الإلكترونية هي الأكثر تطورًا في روسيا من غيرها، مؤكدًا أن روسيا صعدت إلى الفضاء قبل عصر الترنزستور وقبل عصر أنصاف النواقل وأشباه النواقل وكان هذه خطوة جبارة في هذا الميدان.

وأضاف ملحم، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذه الهجمات بالمناسبة لم تتوقف وهي دائما موجودة سواء الهجوم في داخل أوكرانيا أو على بعض الدول الأوربية بهدف الحصول على معلومات أو نشر شائعات أو ما شابه ذلك، هذه الهجمات مدى ضررها ومدى الضرر الذي سببته من الصعب التنبه به ومن الصعب تقييمه بدقة.

وأوضح أن هذه الهجمات حقيقة تقوم بها روسيا باستمرار والهدف منها إما الحصول على معلومات خاصة معلومات سرية، فعلى سبيل المثال كانت هناك فوق معسكر يسمى معسكر كليتس هناك تدريبات للجيش الأوكراني تقوم بها القوات الألمانية كانت هناك مجموعة من المسيرات تطير إلى تلك المنطقة في الداخل الألماني ولا يعلم الألمان مصدر هذه المسيرات ومن أين أتت؟، لذلك هذا الموضوع نعم مستمر وتقوم به روسيا باستمرار.

القاهرة الإخبارية الهجمات السيبرانية الهجمات الالكترونية روسيا الحرب الالكترونية شائعات الهجمات

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