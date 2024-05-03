الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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خارجية روسيا: تصريحات كاميرون دليل على أن الغرب يشن حربًا هجينة ضد موسكو

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن تصريحات وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، دليل آخر على أن الغرب يشن حربًا هجينة ضد موسكو؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضحت الخارجية الروسية، أن أي ضربة أوكرانية يدعمها الغرب ضد شبه جزيرة القرم ستقابل برد انتقامي قوي.

في وقت سابق، سحبت رويترز أنباء ذكرت أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، قال خلال زيارته إلى كييف، إن أوكرانيا لديها الحق في ضرب الأراضي الروسية بالأسلحة البريطانية، ووعد بنشر نسخة معدلة.

ونشرت الوكالة مقابلة أجرتها مع كاميرون من كييف، ذكر فيها، أن أوكرانيا تملك الحق في استخدام الأسلحة البريطانية لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.

كما تعهد وزير الخارجية البريطاني، في المقابلة، بتخصيص 3.74 مليار دولار "3 مليارات جنيه إسترليني" لأوكرانيا كدعم عسكري سنوي، وقال إن لندن ستواصل تقديم الدعم طالما كانت هناك حاجة لذلك.

القاهرة الإخبارية كاميرون موسكو ضربة أوكرانية الخارجية الروسية

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