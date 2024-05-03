بايدن: عام 2023 من أكثر الأعوام دموية بالنسبة للصحفيين

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن عام 2023 من أكثر الأعوام دموية بالنسبة للصحفيين في الذاكرة الحديثة، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الحرب على غزة كانت أحد الأسباب في اعتبار 2023 الأكثر دموية للصحفيين.

وفي سياق متصل، قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن منح اليونسكو جائزة "جييرمو كانو" لحرية الصحافة لعام 2024، للصحفيين الفلسطينيين، لفتة مهمة للصحفيين الفلسطينيين بقدر أهمية أن تكون هناك مطالب دولية وحماية للصحفيين الفلسطينيين العاملين في الميدان، خصوصًا في الضفة الغربية، وفي القدس المحتلة وفي الداخل المحتل، وأيضًا في قطاع غزة.

100 صحفى كانوا رهن الاعتقال الإدارى

وأوضحت أن الصحفيين في الضفة الغربية تتم ملاحقتهم، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى على المنابر الإعلامية التليفزيونية أو حتى الإذاعية، مؤكدةً أنه منذ السابع من أكتوبر كان هناك 100 صحفي رهن الاعتقال الإداري، ومنهم من أفرج عنهم، وبقي 44 صحفيًا داخل الاعتقال الإداري، ولا يعلم عنهم أهلهم شيئًا سوى أنهم معتقلون إداريون.