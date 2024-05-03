الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أحد المكرمين في عيد العمال: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بعمال مصر

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال التكريم

أعرب مجدي مرسي، أحد المكرمين في احتفالية عيد العمال، عن سعادته وفخره لتكريمه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عيد العمال، مؤكدًا أن الرئيس السيسي، يولي اهتمامًا كبيرًا ورعاية بعمال مصر.

وقال مجدي مرسي، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر قناة “dmc”، إن احتفالية عيد العمال يوم عظيم تحت رعاية الرئيس السيسي، ودائمًا يراعي العمال، مؤكدًا أن هناك العديد من التشريعات لصالح العمال وشباب العمال وأيضًا كبار السن، مقدمًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والقيادة السياسة للاهتمام بخبرات العمال وتكريمهم.

وتابع: "عندنا في النقابة العامة مرتبطة بالأجيال السابقة واللاحقة لإعطاء الخبرة للأجيال الجديدة في مجال العمل النقابي وخدمة العمل والعاملين، والدولة مركزة على التدريب المهني عشان العاملين يطلعوا في خبرة تدريب والدفع بالتكنولوجيا الحديثة وده تقدم وازدهار لمصر وهناك مجهود مبذول مع المكرمين".

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