"القاهرة الإخبارية": قصف إسرائيلي متواصل على مخيمات غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن أصوات الانفجارات دوّت قبل قليل في مخيم البريج في وسط قطاع غزة، إثر قصف إسرائيلي استهدف هذا المخيم، مؤكدًا أن المخيمات الفلسطينية بني سكانية ومباني ضعيفة للغاية وأي استهداف لهذه المخيمات ستؤدي بالتأكيد إلى دمار واسع في المناطق المستهدفة.

وأضاف جبر، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين" المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة تعرضت لعددٍ من الغارات الإسرائيلية خلال ساعة الليل وحتى هذه اللحظة.

وقدَّمت رفح 7 شهداء معظمهم من الأطفال، حينما استهدفت الطيارات الحربية الإسرائيلية منزلًا يعود لعائلة شاهين في المنطقة الشمالية لمحافظة رفح، كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منطقة خيام النازحين في المناطق الغربية لهذه المدينة.

قصف إسرائيلي على المخيمات

وأوضح، أن المدفعية الإسرائيلية تواصل قصفها للمناطق الشرقية لقطاع غزة، ومنطقة شرق مدينة رفح ومدينة خان يونس بالتحديد تتعرض إلى هذه الكثافة الصاروخية، بالإضافة إلى المخيمات الوسطى كمخيم البريج والمغازي ومنطقة جحر الديك في وسط قطاع غزة، وحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة يتعرض هو الآخر إلى قصف مدفعي عنيف م المدفعية الإسرائيلية المتمركزة إلى الشرق من مدينة غزة.

وأشار إلى أن المنطقة الغربية للقطاع وتحديدًا المنطقة الغربية لمدينة رفح لا زالت تتعرض هي الأخرى إلى قصف من الزوارق الحربية الإسرائيلية، ولا سيما الصيادين الذين يحاولون الدخول للبحر حيث يهمون بركوب البحر تقوم هذه الزوارق الحربية الإسرائيلية بإطلاق النار والرصاص وإصابتهم بشكل مباشر.

وأكد أن العدوان الإسرائيلي يتصاعد للشهر السابع على التوالي، ونحن في اليوم العاشر بعد المائتين لهذا العدوان ولا زال العدوان يتصاعد بشكل مستمر من البر والبحر والجو على قطاع غزة.