الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سموتريتش: تعيين رئيس الأركان لجنرالات فى الجيش الإسرائيلى غير شرعى

بتسلئيل سموتريتش
بتسلئيل سموتريتش

قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن تعيين جنرالات جيش الدفاع الإسرائيلي غير شرعي ولا يمكن أن تتم من قبل رئيس الأركان هرتسي هاليفي؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح وزير المالية الإسرائيلي أنه حان الوقت كي يتولى رئيس الورزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زمام الأمور ويضع وزير الدفاع ورئيس الأركان في مكانهما.

تغييرات جذرية في جيش الاحتلال

وقبل قليل، أفادت مراسلة قناة قناة “القاهرة الإخبارية”، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتعيين شلومي بندار رئيسًا لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، أنه تم تعيين الجنرال آفي بلوط السكرتير العسكري السابق لنتنياهو قائدا للقيادة الوسطى بالضفة الغربية.

سموتريتش تعيينات جنرات نتنياهو القاهرة الإخبارية الاحتلال جيش الاحتلال

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