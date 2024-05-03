أرقام صادمة.. استشهاد 25 طفلًا بسبب سوء التغذية في غزة وارتفاع المعدل لـ16.5%

قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، إن هناك انتشار كبير لسوء التغذية في قطاع غزة منذ أشهر، آملًا في إجراء تحقيق بشأن المقابر الجماعية في مجمع ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضاف خلال تصريحات عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن 25 طفلًا استشهدوا بسبب سوء التغذية في غزة وهناك تقارير تنذر بالأسوأ في نهاية مايو.

وأوضح ممثل "الصحة العالمية" في الأراضي الفلسطينية، أن 7% من أطفال غزة كانوا يعانون سوء التغذية قبل الحرب، والآن ارتفع المعدل إلى 16.5%.

وأكدت منظمة الأونروا، أن هناك 37 طفلًا في غزة يفقدون أمهاتهم في كل يوم، موضحة أن هناك 10 آلاف سيدة في غزة قتلت منذ بدء الحرب.