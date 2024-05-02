الصحة الفلسطينية تدين جريمة قتل رئيس قسم العظام بمجمع الشفاء فى غزة

أدانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، جريمة قتل رئيس قسم العظام بمجمع الشفاء بغزة تحت التعذيب داخل سجون الاحتلال بعدما تم اعتقاله برفقة عدد من الكوادر الصحية؛ وذلك وفق نبا عادل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأكدت الصحة الفلسطينية أن جريمة قتل رئيس قسم العظام بمجمع الشفاء في سجون الاحتلال رفعت حصيلة ضحايا القطاع الصحي منذ 7 أكتوبر إلى 492 شهيدا.

وقبل قليل، أعلنت هيئة شئون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني عن استشهاد معتقلين اثنين من غزة، بينهما الطبيب عدنان البرش، رئيس قسم العظام بمجمع مستشفى الشفاء الطبي، خلال اعتقاله من قبل قوات الاحتلال، وفق نبأ عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".