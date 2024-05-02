خبير: الفكر الصهيوني يرفض أي محاولات لإقامة الدولة الفلسطينية

قال حسين الديك الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إنه خلال الجولات السابقة من المفاوضات قدمت حركة حماس مرونة كبيرة وقدمت بعض التنازلات، ولكن هناك أسباب شخصية لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأسباب شخصية لدى وزراء حكومته تتعلق بمستقبلهم بالسياسي وبالانتخابات المقبلة وتتعلق بالفكر الصهيوني الذي يرفض كل محاولات إقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف “الديك” اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج “منتصف النهار”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه علينا ألا نلوم الضحية، فالشعب الفلسطيني يعاني من هذا الاحتلال منذ 75 عام احتلت أرضه ودنست مقدساته.

وأكد أن الأمم المتحدة منحت الشعب الفلسطيني حق الدفاع عن نفسه وحق تقرير المصير باستخدام كافة الوسائل المشروعة والمتاحة، فلا يجب أن نحمل الضحية المسؤولية أما يحصل هذا ليس من الباب العدل.

وتساءل خبير الشؤون الإسرائيلية: “هل قبل 7 أكتوبر كانت الأمور وردية وكان لدينا دولة فلسطينية وكان هناك مفاوضات سلام واستقرار؟ وهذا لم يكن موجود نهائيا لماذا؟ لم يكون هناك 7 أكتوبر، لأن إسرائيل والحكومة الإسرائيلية المتطرفة والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لا يوجد لديها إيمان بحل الدولتين أو مسار سياسي أو دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967”.

وأكد أن الإحتلال هو المسؤول عما يحدث الآن، فجرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال والطيران الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي، ولكن المبادرة المصرية الجديدة قد وصلت إلى مرحلة متقدمة وقد نرى في الساعات القليلة القادمة بارقة أمل والتوصل إلى هدنة مؤقتة.