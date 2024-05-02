الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الدفاع الروسية" تعلن السيطرة على بيرديتشى فى شرق أوكرانيا

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن وزراة الدفاع الروسية، أعلنت عن سيطرة قوات الجيش الروسي على بيرديتشي من جمهورية دونيتسك الشعبية، شرق أوكرانيا.

صاروخ باليستي استهدف ميناء أوديسا الأوكرانى

 وقبل قليل، قال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية أوليه كيبر، إن صاروخًا باليستيًا روسيًا استهدف ميناء أوديسا الأوكرانى فى وقت متأخر أمس، ما أدى إلى إصابة 13 شخصًا على الأقل وإشعال حريق كبير.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نُشرت على تطبيق "تيليجرام"، ألسنة اللهب فى موقع الهجوم وسحبًا كبيرة من الدخان تتصاعد فى السماء.


وقالت إحدى القنوات الإعلامية إن مستودع شركة نوفا بوشتا، وهى شركة كبيرة لخدمات البريد والبريد السريع، تعرض للقصف. ونشرت مقطعًا مصورًا يظهر تطاير الحطام داخل المنشأة.

أوكرانيا الجيش الروسي الدفاع الروسية القاهرة الإخبارية جمهورية دونيتسك بيرديتشي

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