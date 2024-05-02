الوفد الأمنى المصرى يُكثف اتصالاته مع قادة حماس والإسرائيليين للوصول إلى توافق

أكد مصدر مصري رفيع المستوى، أن الوفد الأمني المصري يُكثف اتصالاته مع قادة حركة حماس ونظرائهم الإسرائيليين للوصول إلى توافق حول بعض النقاط الخلافية؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "لقاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، قال مصدر مصري رفيع المستوى، إن رئيس المخابرات اللواء عباس كامل، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأوضح المصدر، أن وفدًا من حركة حماس سيصل إلى القاهرة خلال اليومين المقبلين؛ لاستكمال المباحثات الجارية الخاصة بمفاوضات الهدنة، مشيرًا إلى أن مصر تكثف جهودها لتعزيز الموقف التفاوضي بين الطرفين.

من جانبها، قالت حماس إن هنية ثمن، خلال الاتصال، الدور الذي تقوم به مصر، مؤكدًا الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار.

وأكد رئيس حماس للوزير عباس كامل على قدوم وفد الحركة للمفاوضات لمصر في أقرب وقت لاستكمال المباحثات الجارية بهدف إنضاج اتفاق يحقق مطالب شعبنا ويوقف العدوان.



