الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

اقتحامات عشوائية لجيش الاحتلال.. "القاهرة الإخبارية" ترصد أوضاع الضفة الغربية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إنه منذ السابع من أكتوبر الماضي والاعتقالات في الضفة الغربية تتصاعد عشوائيًا ضمن سياسة التنكيل والتعذيب بحق الفلسطينيين وكل ما هو فلسطيني، حيث تم اعتقال 15  فلسطينيًا، منهم من الأسرى السابقين وسيدة اعتقلت كرهينة احتجاز لحين تسليم ذويها أنفسهم لسلطات الاحتلال. 

وأضافت السلامين، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين" المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه منذ 7 أكتوبر حتى الآن يوجد 8550 معتقلًا لدى الاحتلال الإسرائيلي من الأطفال والنساء، بجانب عمليات الهدم التي تقوم بها قوات الاحتلال في بلدة حزمة، حيث قام الاحتلال بهدم مبنى وباركسين للمواطنين الفلسطينيين في بلدة حزمة بحجة أنه بني دون ترخيص.

انتهاكات الاحتلال فى الضفة الغربية

وأوضحت أن مجموعة من المستوطنين في عرب المليحات، غرب أريحا، قاموا بمهاجمة تجمع لعرب المليحات في مدينة أريحا والاعتداء عليهم بالضرب المبرح وإطلاق النار باتجاههم.

وأشارت إلى أنه كان هناك مزيد من القرى والبلدات التي اقتحمتها قوات الاحتلال، منها بيت أُمر وإذنا في مدينة الخليل، حيث تعاني البلدة القديمة من تجديد في الحصار المطبق والخانق على الأهالي في البلدة القديمة من مدينة الخليل، وشددت الحصار على ثماني عائلات من حارة جابر في البلدة القديمة، حيث يمنع على الأهالي الدخول أو حتى الخروج إلى هؤلاء العائلات.

وأكدت أنه منذ السابع من أكتوبر وحتى هذه اللحظات قوات الاحتلال تمنع التجول عند الساعة السادسة من مساء كل يوم يمر على أهالي الضفة الغربية، خاصة في مدينة الخليل في قلب المدينة، حيث يمنع تجول الفلسطينيين، حتى وإن كان هناك ظرف طارئ لا يجب على  أي فلسطيني أن يتحرك من بعد الساعة السادسة من مساء من كل يوم.

القاهرة الإخبارية المراسلين الضفة الغربية السابع من أكتوبر لاعتقالات رام الله المستوطنين

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