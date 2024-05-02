الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

قيادى عمالى: العمَّال هم عصب البناء والتنمية فى المجتمع

القيادي العمالي محسن
القيادي العمالي محسن عليوة

قال القيادي العمالي محسن عليوة، إن أي طريق إلى العمل هو طريقٌ للجنة، مؤكدًا أن العمَّال هم من شقَّوا الطرق وهم أساس بناء أي مجتمع.

وأضاف القيادي العمالي، اليوم الخميس، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن العامل هو العنصر الأساسي الفاعل في تنمية وبناء أي مجتمع وهو عصب البناء، مؤكدًا أن هذه الكلمة قالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية عيد العمال 2019.

وتابع القيادي العمالي محسن عليوة، أن الحضارتين القديمة والحديثة الآن بناهما عامل، وله الجانب الأكبر والرئيسي في أي مشروع.

وأكد: "كُلنا عمَّال في المجتمع ونتمنى النهوض به ووضعه على الطريق الصحيح بعد مشاق سنوات وسنوات".

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