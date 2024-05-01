الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محلل: روسيا لن تنهي الحرب إلا بالمفاوضات.. واستخدام السلاح النووي غير وارد

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

قال رامي القليوبي الكاتب والمحلل السياسي، إن روسيا غير قادرة على إنهاء الحرب عبر الحل العسكري في المرحلة الرهنة حتى قبل وصول حزمة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، مؤكدًا أن هذه المساعدات لم تقلب موازن القوى لصالح أوكرانيا بل ستصعب تقدم القوات الروسية.

وأضاف “القليوبي” خلال مداخلة ببرنامج “منتصف النهار”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”: روسيا تدرك أن إنهاء الحرب في أوكرانيا يجب أن يكون عبر المفاوضات بعد تحقيق بعض المكاسب على الأرض من أجل خوض المفاوضات من موقع قوة.

وتابع: روسيا كانت تراهن كثيرا على احتمال فوز الرئيس السابق دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية مرة أخرى، ولكن مواقف الجمهوريين الأخيرة على حزمة المساعدات لأوكرانيا تدل أن هناك إجماعًا في الولايات المتحدة على معاداة روسيا ما يعني أن هناك إدراكا من الكريملين أن الحرب لن تنتهي في الأشهر المقبلة وقد تستمر لسنوات أخرى. 

وأوضح أن طرح فكرة استخدام السلاح النووي غير واردة، مُشيرًا إلى أن السلاح النووي في الأساس لم يُنشأ ولم يتم تطويره لاستخدامه في نزاعات إقليمية، بل هو وسيلة تمتلكها قوة كبرى حتى لا تفكر أي جهة أخرى في المساس بمصالحها.

القاهرة الإخبارية منتصف النهار روسيا أوكرانيا القوات الروسية المساعدات المفاوضات الولايات المتحدة الحرب الصواريخ

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