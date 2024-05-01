الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحث سياسى: نتنياهو يحاول إرضاء أعضاء حكومته المتشددين باجتياح رفح

الدكتور أشرف سنجر
الدكتور أشرف سنجر

قال الدكتور أشرف سنجر، الخبير في السياسات الدولية، إن هناك تضاربًا في التصريحات من قِبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي بدأ يشعر باليأس، يمكن أن تفهم على أنها ورقة من أوراق الضغط بالمفاوضات، وإظهار للخصم أو للطرف الآخر بأنه مصمم على كل المطالب القوية، وأهمها الآن فكرة اجتياح رفح.

وأضاف "سنجر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو بكلامه اليائس وتصريحاته ما هي إلا محاولة لإرضاء المتشددين في الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسهم بن غفير وسموتيريتش، مشيرًا إلى أن نتنياهو على رأس تشكيل ائتلاف حكومي معظمه من المتشددين بل من الإرهابيين الذين قتلوا الفلسطينيين بدم بارد.

وأكد أن العالم الآن يراقب الولايات المتحدة وأوروبا والعالم العربي فكرة اجتياح رفح التي ستتسبب في أن يكون عدد الشهداء 3 أو 5 أضعاف الرقم الذي وصلنا إليه حتى الآن، موضحًا أن هذا الرقم لن يقبله المجتمع الدولي.

 

القاهرة الإخبارية منتصف النهار نتنياهو اليأس الضغط اجتياح رفح

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