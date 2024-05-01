الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق آخر، أكد عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة "فتح"، أنه يجب على وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن يجبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وقف أي عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.

وأضاف المتحدث باسم حركة "فتح"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يهم رئيس الوزراء الإسرائيلي هو إرضاء اليمين المتطرف في إسرائيل من أجل الاستمرار في الحكم، مشيرًا إلى أن الحل الوحيد هو وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية المسجد الأقصى الاحتلال بلدة سلوان رفح

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