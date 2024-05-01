نتنياهو لـ بلينكن: سنبدأ عملياتنا العسكرية فى رفح حال أصرت حماس على وقف الحرب

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن مسئولين أمريكيين وإسرائيليين، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أبلغ وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أن إسرائيل ستبدأ عمليتها العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية إذا أصرت حركة حماس على مطلب وقف الحرب؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكين بأنه لن يقبل صفقة تتضمن إنهاء الحرب.

وقبل قليل، انتهى اللقاء الموسع الذي جمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والوفد المرافق له مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.