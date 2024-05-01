الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نتنياهو لـ بلينكن: سنبدأ عملياتنا العسكرية فى رفح حال أصرت حماس على وقف الحرب

رفح
رفح

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن مسئولين أمريكيين وإسرائيليين، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أبلغ وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أن إسرائيل ستبدأ عمليتها العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية إذا أصرت حركة حماس على مطلب وقف الحرب؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكين بأنه لن يقبل صفقة تتضمن إنهاء الحرب.

وقبل قليل، انتهى اللقاء الموسع الذي جمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والوفد المرافق له مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

 

 

القاهرة الإخبارية رفح حماس وقف الحرب صفقة نتنياهو بلينكن

مواد متعلقة

واشنطن: بلينكن أشار خلال لقائه نتنياهو إلى تحسن وصول المساعدات لغزة

متحدث "فتح": "على بلينكن إجبار نتنياهو على وقف أى عملية عسكرية إسرائيلية في رفح"

لابيد: أبلغت بلينكن بأنه لا عذر سياسيًا لنتنياهو لوقف "صفقة المحتجزين"

البيت الأبيض: وقف إطلاق النار فى غزة سينهى هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

"8 الصبح" يرصد افتتاح المعرض السنوي وورش عمل طلاب مدارس التعليم الفني بالقاهرة

أستاذ فنون: أرض مصر عامرة بآثار الأديان الثلاثة (فيديو)

متحدث القوى العاملة: الدولة وفرت أكثر من 7 ملايين فرصة عمل بفضل المشروعات العملاقة

فادية عبد الغني عن الراحل صلاح السعدني: ترك بصمة عظيمة وأعماله لن ينساها الجمهور

الأكثر قراءة

سر الإصرار الأمريكى على وقف حرب غزة.. بايدن يُشرف على مفاوضات "الفرصة الأخيرة"

بالكرابيج والمطاوى.. بلطجية من نزلة السمان يقتحمون مدرسة فى الهرم.. القصة كاملة

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

رئيس "حلوان للأسمدة": العامل المصري أساس التنمية في المصانع والشركات

هل يوم الخميس القادم إجازة رسمية وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء؟

القبض على محامى قاتل "نيرة أشرف" فى الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبدالرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

صور

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل جنديين بالخطأ فى غزة

أثناء لقائه الرئيس الإسرائيلى.. بلينكن يحث حماس على قبول مقترح هدنة غزة

في اليوم 208 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح المكتظة بـ1.5 مليون فلسطيني