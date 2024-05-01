واشنطن: بلينكن أشار خلال لقائه نتنياهو إلى تحسن وصول المساعدات لغزة

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن أنتوني بيلينكن أشار، خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى تحسن في وصول المساعدات لغزة، ودعا إلى إدخال المزيد؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، قالت وكالة رويترز الأمريكية، نقلًا عن مسئول في حركة حماس، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة محاولة للضغط على الحركة وتبرئة إسرائيل.

وتابع مسئول في حركة حماس، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن الحركة لا تزال تدرس العرض الأخير لوقف إطلاق النار في غزة.