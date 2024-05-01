الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

واشنطن: بلينكن أشار خلال لقائه نتنياهو إلى تحسن وصول المساعدات لغزة

بلينكن ونتنياهو
بلينكن ونتنياهو

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن أنتوني بيلينكن أشار، خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى تحسن في وصول المساعدات لغزة، ودعا إلى إدخال المزيد؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، قالت وكالة رويترز الأمريكية، نقلًا عن مسئول في حركة حماس، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة محاولة للضغط على الحركة وتبرئة إسرائيل.

وتابع مسئول في حركة حماس، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن الحركة لا تزال تدرس العرض الأخير لوقف إطلاق النار في غزة.

القاهرة الإخبارية الخارجية الامريكية بيلينكن نتنياهو المساعدات غزة

مواد متعلقة

البيت الأبيض: وقف إطلاق النار فى غزة سينهى هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

"8 الصبح" يرصد افتتاح المعرض السنوي وورش عمل طلاب مدارس التعليم الفني بالقاهرة

أستاذ فنون: أرض مصر عامرة بآثار الأديان الثلاثة (فيديو)

متحدث القوى العاملة: الدولة وفرت أكثر من 7 ملايين فرصة عمل بفضل المشروعات العملاقة

فادية عبد الغني عن الراحل صلاح السعدني: ترك بصمة عظيمة وأعماله لن ينساها الجمهور

حسام موافى: اختلال كهرباء القلب من أسباب الموت المفاجئ.. وصلاة الفجر تحمى من الجلطات

إسماعيل البهبهانى: حفاوة استقبال أمير الكويت بالقاهرة تكشف عمق العلاقات بين البلدين

أسامة كمال عن "بن غفير": ناشط الكراهية الأبرز فى القرن الـ21

الأكثر قراءة

سر الإصرار الأمريكى على وقف حرب غزة.. بايدن يُشرف على مفاوضات "الفرصة الأخيرة"

بالكرابيج والمطاوى.. بلطجية من نزلة السمان يقتحمون مدرسة فى الهرم.. القصة كاملة

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

رئيس "حلوان للأسمدة": العامل المصري أساس التنمية في المصانع والشركات

هل يوم الخميس القادم إجازة رسمية وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبدالرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

صور

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل جنديين بالخطأ فى غزة

أثناء لقائه الرئيس الإسرائيلى.. بلينكن يحث حماس على قبول مقترح هدنة غزة

في اليوم 208 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح المكتظة بـ1.5 مليون فلسطيني