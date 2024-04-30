الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إسماعيل البهبهاني: حفاوة استقبال أمير الكويت بالقاهرة تكشف عمق العلاقات بين البلدين

جانب من زيارة أمير
جانب من زيارة أمير الكويت لمصر

قال أحمد إسماعيل البهباني، رئيس تحرير جريدة الخليج الكويتية، إن زيارة أمير الكويت مشعل الأحمد الصباح وحفاوة استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي والترحيب الكبير من الشعب المصري، عبرت عن حجم العلاقات المتجذرة بين البلدين.

وأضاف “البهبهاني” خلال مداخلة ببرنامج “مساء dmc”، المُذاع عبر قناة “dmc”، أن هناك العديد من المواقف بين مصر والكويت، وبدأت العلاقات التجارية بين البلدين في القرن الـ19، مفيدا أنه خلال فترة تحرير الكويت كان هناك دعم كبير من الدولة المصرية وموقف مصر كان مشرف مع الكويت وساعدت على إدخال الكويت إلى الجامعة العربية.

ووصل أول سفير مصري للكويت 1961، وهناك الكثير من الزيادات التعليمية والثقافية من مصر كان لها دور كبير في الكويت، وأساتذة من مصر ساعدوا في النهضة التعليمة في الكويت.

وأوضح أن الشعب الكويتي لا ينسى دور الجيش المصري والمشاركة في حرب تحرير الكويت، مؤكدًا أن هناك رابط دم بين مصر والكويت ومزج دماء الشهداء من مصر والكويت على الأرضين، مشيرًا إلى أن زيارة أمير الكويت اليوم إلى مصر كانت ناجحة قبل أن تبدأ والبيان الختامي الصادر اليوم كان شاملًا، وهذه العلاقات المصرية المتجذرة والتاريخية والثقافية في كل مناحي الحياة.

وأشار إلى أن العمالة المصرية الموجودة على أرض الكويت مرحب فيها من الجميع وتساعد في تنمية الكويت، موضحًا أن العلاقات المصرية الكويتية نموذجًا يجب أن يتحذى به في العلاقات بين الدول، وهي قمة العلاقات على القطاعات.

مساء dmc أمير الكويت الكويت الرئيس عبدالفتاح السيسي علاقات متجذرة مصر والكويت DMC تحرير الكويت النهضة التعليمة

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